WEC Ferrari all’attacco a Spa | Speriamo di avere la chance di competere ancora con Toyota
Dopo aver conquistato punti importanti a Imola, Ferrari si prepara a tornare in pista a Spa, con l’obiettivo di competere con Toyota. La Casa di Maranello spera di ottenere ulteriori risultati positivi, forte dei progressi mostrati nelle ultime gare. La 499P #51, guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, punta a confermare la buona forma e a mettere pressione sulla concorrenza nel campionato WEC.
Ferrari riparte da Spa dopo i preziosi punti ottenuti a Imola grazie soprattutto al secondo posto della 499P #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi. La vettura italiana ha mostrato il proprio passo in Italia, di fatto solo Toyota n. 8 di Ryo HirakawaBrendon Hartley Sébastien Buemi è riuscita a mettere in difficoltà l’auto campione del mondo in carica I punti preziosi raccolti sulle rive del Santerno possono tornare utili nel corso del campionato. La n. 51 torna in Belgio a dodici mesi dall’acuto dello scorso anno, un risultato ottenuto al termine di una prova semplicemente perfetta ed una spettacolare lotta contro BMW ed Alpine.🔗 Leggi su Oasport.it
Ferrari 499P LMH celebration in Maranello - 2025 WEC World Champions: Drivers' and Constructors'
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