Vucinic | Felice di non essere andato all’Inter Spalletti è un fenomeno

In un’intervista, l’ex calciatore ha dichiarato di essere felice di non aver accettato un’offerta da un club rivale. Ha inoltre commentato positivamente le capacità dell’allenatore attuale, definendolo un tecnico eccezionale. Le sue parole sono state pubblicate da un sito di notizie sportive, che ha riportato anche alcune riflessioni sul suo passato e sulla carriera. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Alaba Juve: è sfida col Milan per prenderlo a zero! Ma i bianconeri restano cauti per un motivo Alisson alla Juve si complica? Ecco le richieste economiche del portiere. E spunta. l’Inter Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Juventus Women, Beccari operata al ginocchio sinistro: intervento riuscito. Il comunicato ufficiale Rosucci: «Coppa Italia? Qui alla Juve si gioca per vincere, per noi e per i tifosi» – VIDEO Settore giovanile Juve: l’Under 17 perde l’imbattibilità, l’Under 15 vince due derby, l’incerto futuro di Sbravati New Generation Zone –...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vucinic: «Felice di non essere andato all’Inter. Spalletti è un fenomeno» Notizie correlate Yildiz al miele con Spalletti: «È semplicemente fantastico! Sono sicurissimo che la Juve tornerà a vincere, felice di essere qui»Greenwood Juventus, ritorno di fiamma per l’estate: ora Conceiçao può cambiare tutto! Nico Paz Inter, il prezzo non preoccupa Oaktree: la sua volontà... Inter, Esposito: “Io pompato? Non ho colpe. Mai detto di essere un fenomeno. Sul rigore in Bosnia …”Francesco Pio Esposito, giovane (classe 2005) attaccante dell'Inter, rivelazione stagionale della squadra di Cristian Chivu, ha parlato in esclusiva... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Konè al Milan, l'ammissione del diretto interessato: Dove giocherò il prossimo anno? Non lo so!; Sticchi: Cinque A di fila, sarebbe clamoroso. Gli infortuni ci hanno tolto qualità, non dimentichiamolo; Vazquez: I miei figli mangiano trofie al pesto da quando sono nati. Europa? Ci pensiamo. Vucinic: Ero dell'Inter, poi l'insurrezione del tifo nerazzurroL'ex attaccante, doppio ex di Lecce e Juventus, anticipa i temi del match fra giallorossi e bianconeri ... msn.com Sono davvero felice di annunciarvi che il 9 giugno 2026 sarò a Bologna per un appuntamento che celebra lo sport nella sua forma più pura. Saremo al Centro Sportivo Pizzoli per la decima edizione della No Border Cup , un festival che da anni racconta come - facebook.com facebook