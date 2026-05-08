Von der Leyen a Trump | L’Iran non deve avere il nucleare

La presidente della Commissione europea ha avuto un colloquio con l’ex presidente degli Stati Uniti, durante il quale hanno condiviso l’opinione che l’Iran non debba ottenere armi nucleari. La conversazione si è svolta in un clima di accordo sulla questione nucleare iraniana. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo ai temi trattati o alle eventuali misure future.

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“Buona conversazione con il presidente Trump. Siamo concordi sul fatto che l’Iran non debba mai entrare in possesso di armi nucleari. I recenti avvenimenti hanno chiaramente dimostrato che i rischi per la stabilità regionale e la sicurezza globale sono troppo elevati”. Lo scrive su X Ursula von der Leyen. “Abbiamo inoltre discusso dell’accordo commerciale Ue-Usa. Entrambe le parti mantengono il pieno impegno a garantirne l’attuazione. Si stanno compiendo buoni progressi verso la riduzione delle tariffe entro l’inizio di luglio”, aggiunge.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Iran: Von der Leyen a Trump, Teheran non deve avere nucleare Iran, Von der Leyen a Trump: “Teheran non deve avere l’arma nucleare”La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha sentito al telefono il capo della Casa Bianca, Donald Trump. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Von der Leyen: Guerra in Iran costa all'Ue 500 milioni al giorno per l'energia; UE perde quasi 500 milioni al giorno a causa della crisi in Medio Oriente, parola di von der Leyen; Un accordo è un accordo: von der Leyen risponde a Trump sui dazi; L'ultimatum di Trump a von der Leyen: O rispettate l'accordo sui dazi o li aumenterò ancora. Telefonata con ultimatum. Trump a von der Leyen: Sì ai dazi entro il 4 luglio o li alzoTelefonata tra il presidente degli Stati Uniti e l'omologa della Commissione. Che promette: Ok entro il 19 maggio ... huffingtonpost.it Trump a von der Leyen: Ue rispetti intese entro 4 luglio o dazi salirannoIl presidente americano ha reso noto di aver avuto un ottimo colloquio telefonico con la presidente della Commissione Europea, avvertendo tuttavia che le tariffe imposte a Bruxelles potrebbero ... tg24.sky.it La decisione dopo una telefonata con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen - facebook.com facebook Telefonata con ultimatum. Trump a von der Leyen: "Sì ai dazi entro il 4 luglio o li alzo" x.com