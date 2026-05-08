Volterra la cavigliere Giulia Efisi in mostra con Specchi Rotti

A Volterra, presso una mostra intitolata “Specchi Rotti”, l’artista cavrigliese Giulia Efisi espone le sue opere. L’evento, previsto per il mese di maggio 2026, si concentra sul tema dell’identità in relazione all’uso diffuso delle immagini e delle apparenze. La mostra si svolge in una location storica e raccoglie diverse creazioni dell’artista, che invitano a riflettere sui concetti di percezione e realtà.

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Arezzo, 08 maggio 2026 – Cosa resta dell’identità nell’era dell’apparenza pervasiva? È questa la domanda che attraversa “Specchi Rotti”, l’attesa mostra dell’artista cavrigliese Giulia Efisi, in programma a Volterra. La presentazione ufficiale si terrà domani, sabato 9 maggio alle ore 17 presso la Sala del Giudice Conciliatore del Palazzo dei Priori. Già attiva sulla scena internazionale con esposizioni a Berlino, Venezia e Firenze, e con una partecipazione già annunciata alla Biennale di Firenze 2027, Efisi propone un progetto che supera i confini della fotografia tradizionale, trasformandosi in un lavoro multidisciplinare. “Specchi Rotti” non è una semplice esposizione fotografica, ma un organismo artistico complesso che intreccia linguaggi diversi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volterra, la cavigliere Giulia Efisi in mostra con “Specchi Rotti” Notizie correlate La cavrigliese Giulia Efisi espone le sue opere fotografiche a Volterra nella mostra “Specchi Rotti”Arezzo, 7 mggio 2026 – Sabato 9 maggio alle ore 17, presso la Sala del Giudice Conciliatore del Palazzo dei Priori a Volterra, si svolgerà la... Specchi stradali rotti e incroci pericolosi, problema sicurezza tra Tremestieri e GalatiCostano poche decine di euro ma svolgono un ruolo importantissimo per la viabilità. Altri aggiornamenti Volterra, la cavigliere Giulia Efisi in mostra con Specchi RottiArezzo, 08 maggio 2026 – Cosa resta dell’identità nell’era dell’apparenza pervasiva? È questa la domanda che attraversa Specchi Rotti, l’attesa mostra dell’artista cavrigliese Giulia Efisi, in progr ... lanazione.it La cavrigliese Giulia Efisi espone le sue opere fotografiche a Volterra nella mostra Specchi RottiUn progetto che supera i confini della fotografia tradizionale e si configura come un vero e proprio lavoro multidisciplinare ... lanazione.it