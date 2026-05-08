voli cancellati ecco quando spettano i risarcimenti e quanto valgono

Dall'inizio del mese, più di 13.000 voli sono stati cancellati in tutto il mondo, causando disagi ai passeggeri. La causa principale è l’aumento del prezzo del carburante per aerei, che si è raddoppiato dopo lo scoppio di un conflitto. In questi casi, i passeggeri hanno diritto a ricevere risarcimenti, i cui importi variano in base alla durata del ritardo e alla distanza del volo.

Dall’inizio del mese oltre 13mila voli sono stati cancellati a livello globale. A pesare è il rincaro del jet fuel, il cui prezzo è raddoppiato dopo lo scoppio della guerra in Iran, spingendo le compagnie aeree a tagliare i voli meno redditizi. Secondo Bruxelles non si profila al momento una vera carenza di cherosene: la Commissione europea, nelle nuove linee guida diffuse agli operatori, attribuisce quindi le cancellazioni principalmente all’aumento dei costi del carburante. Un dettaglio tutt’altro che marginale per i passeggeri: in assenza di circostanze eccezionali - tra cui rientrerebbe un’eventuale indisponibilità di jet fuel - chi non viene informato per tempo della cancellazione del volo può avere diritto non solo al rimborso del biglietto, ma anche a una compensazione economica fino a 600 euro.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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