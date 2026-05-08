Volano gli angeli della ricerca

L’équipe del Presidio residenziale dei Centri Padre Pio, guidata da un medico, ha annunciato di aver ottenuto un finanziamento per una nuova ricerca. Si tratta di un progetto che coinvolge diversi ricercatori e che mira a studiare un metodo innovativo nel campo sanitario. L'interesse si concentra sulla possibilità di migliorare le cure e le terapie per i pazienti. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali.

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L’equipe del Presidio residenziale dei Centri Padre Pio guidata dalla Dr.ssa Gatta ottiene due importanti riconoscimenti nell’ambito della ricerca scientifica internazionale. Tra gli autori firmatari del lavoro scientifico figura la Dr.ssa Maria Teresa Gatta, Direttore Sanitario del Presidio di riabilitazione residenziale di San Giovanni Rotondo “Gli Angeli di Padre Pio”, mentre il trial clinico multicentrico, che ha coinvolto 94 pazienti, ha visto scendere in campo il resto dell’equipe, tutti professionisti presenti tra i membri dell'Italian PowerUPS-REHAB Study Group: Emanuele Francesco Russo, Michele PioPompilio, Maria Elena Mischitelli, Maria Teresa Marino, Matteo Di Maggio eCaterina Di Blasio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Volano “gli angeli” della ricerca Son!A - Where The Angels Fly Notizie correlate Leggi anche: Gli angeli della salute per gli ’ultimi’. Curate duemila persone in 5 anni "Gli Angeli del fango simbolo della solidarietà"Tre domande sull’alluvione di Firenze a chi, quel giorno, aveva dodici anni ed era in autobus quando l’Arno rovesciò la sua furia dirompente sulla...