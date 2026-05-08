VM Motori | stallo con i sindacati i lavoratori chiedono la Regione

La trattativa tra la società di motori e i sindacati si è fermata, con i lavoratori che chiedono l'intervento della Regione. I dipendenti sono preoccupati per le modalità di calcolo dei ratei e l'impatto sulle loro buste paga. La richiesta di un intervento urgente arriva in un momento di tensione tra le parti, mentre si cercano soluzioni per evitare possibili conseguenze negative sulla continuità occupazionale.

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? Domande chiave Come influenzerà il nuovo metodo sui ratei le buste paga?. Perché i sindacati chiedono l'intervento immediato della Regione?. Quali sono le condizioni per il rientro in fabbrica a settembre?. Chi dovrà supervisionare il piano industriale per garantire trasparenza?.? In Breve Sindacati chiedono alla Regione convocazione azienda per esaminare piano industriale a Cento.. Fim propone maturazione proporzionale ratei per lavoratori in cassa integrazione dal 18 maggio.. Obiettivo azienda è raggiungere piena occupazione entro la seconda metà del 2026.. Portavoce Patrizio Marzola punta al rientro in reparto dei dipendenti a settembre..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - VM Motori: stallo con i sindacati, i lavoratori chiedono la Regione Notizie correlate Vertenza Burger King a Napoli Centrale: a rischio 29 lavoratori, i sindacati chiedono un tavolo permanente in PrefetturaIl processo di riqualificazione della Stazione Centrale di Napoli in vista dell'America's Cup porta con sé la prima, delicata, ombra sul fronte... Leggi anche: Avis saluta Ciampino, i sindacati sul piede di guerra chiedono aiuto alla Regione Aggiornamenti e contenuti dedicati Svolta storica alla Vm Motori. Marval acquisisce lo stabilimento. Accordo vincolante con StellantisFerrara, 11 settembre 2025 – Prima erano soltanto voci di corridoio. Poi ha iniziato a delinearsi un quadro più preciso e, alla fine, la fumata bianca: il colosso Marval Spa ha acquisito la Vm Motori ... ilrestodelcarlino.it Stellantis cede l'impianto VM di Cento specializzato in dieselIl gruppo piemontese Marval ha acquisito la VM Motori di Cento, nel Ferrarrese, storico stabilimento meccanico specializzato in motori diesel fondato nel dopoguerra nel quale attualmente sono ... gazzetta.it