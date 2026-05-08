A Viterbo, l’Agenzia delle Entrate ha avviato procedure di riscossione per circa 2,5 milioni di euro di IMU non pagata. Quasi 5.000 contribuenti riceveranno atti coattivi per il recupero delle somme dovute. Il Comune ha deciso di rinunciare alla possibilità di rateizzare i pagamenti e di usufruire della definizione agevolata Quinquies. La situazione riguarda immobili di proprietà di cittadini e imprese della zona.

? Punti chiave Chi sono i quasi 5.000 contribuenti che riceveranno gli atti coattivi?. Perché il Comune ha rinunciato alla rateizzazione e alla rottamazione Quinquies?. Come influirà questo recupero forzato sui servizi pubblici della città?. Quali sono le conseguenze dirette per chi non ha pagato nel 2019?.? In Breve Debiti 2019 ammontano a 1.593.000 euro con 1965 atti di carico coattivo.. Recupero 979.000 euro per l'annualità 2021 tramite 2607 documenti già trasmessi.. Mancata adesione alla rottamazione Quinquies ha determinato l'uso di strumenti più severi.. Risorse recuperate serviranno a finanziare i servizi pubblici del territorio di Viterbo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo: l’Agenzia delle Entrate riscuote 2,5 milioni di IMU mancata

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