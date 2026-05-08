Violenza di genere firmato nuovo patto per una rete di protezione totale

A Verona è stato firmato un nuovo protocollo tra enti pubblici e associazioni per rafforzare la rete di protezione contro la violenza di genere. L’accordo prevede l’adozione di strategie e pratiche condivise con l’obiettivo di rendere più efficace e coordinata l’assistenza alle vittime sul territorio. La firma si inserisce in un quadro di iniziative volte a migliorare la risposta istituzionale alle situazioni di violenza contro le donne.

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