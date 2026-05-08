Violenza di genere firmato nuovo patto per una rete di protezione totale

Da veronasera.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona è stato firmato un nuovo protocollo tra enti pubblici e associazioni per rafforzare la rete di protezione contro la violenza di genere. L’accordo prevede l’adozione di strategie e pratiche condivise con l’obiettivo di rendere più efficace e coordinata l’assistenza alle vittime sul territorio. La firma si inserisce in un quadro di iniziative volte a migliorare la risposta istituzionale alle situazioni di violenza contro le donne.

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Per contrastare la violenza contro le donne, è stato siglato a Verona un nuovo “Protocollo d’intesa per l’adozione di strategie e prassi condivise”, un documento che mira a trasformare la risposta territoriale in un meccanismo unitario e senza interruzioni. Il Comune di Verona, agendo come ente.🔗 Leggi su Veronasera.it

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