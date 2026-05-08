Violenza di genere firmato nuovo patto per una rete di protezione totale
A Verona è stato firmato un nuovo protocollo tra enti pubblici e associazioni per rafforzare la rete di protezione contro la violenza di genere. L’accordo prevede l’adozione di strategie e pratiche condivise con l’obiettivo di rendere più efficace e coordinata l’assistenza alle vittime sul territorio. La firma si inserisce in un quadro di iniziative volte a migliorare la risposta istituzionale alle situazioni di violenza contro le donne.
Per contrastare la violenza contro le donne, è stato siglato a Verona un nuovo “Protocollo d’intesa per l’adozione di strategie e prassi condivise”, un documento che mira a trasformare la risposta territoriale in un meccanismo unitario e senza interruzioni. Il Comune di Verona, agendo come ente.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Salerno, firmato protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”, Carabinieri e Questura per il contrasto alla violenza di genereTempo di lettura: 2 minutiSi è svolta presso la Prefettura di Salerno la sottoscrizione ufficiale del Protocollo d’Intesa Operativo tra La Crisalide...
Giovani e violenza, è allarme: "Serve una rete di supporto. Patto tra scuole, enti e oratori""Non possiamo rassegnarci alla prepotenza: serve un appello per un patto educativo e sociale contro la violenza giovanile.
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Violenza di genere, firmato nuovo patto per una rete di protezione totale; Violenza di genere, firmato protocollo d’intesa in Prefettura a tutela delle vittime; Violenza di genere ad Agrigento, firmato il protocollo in Prefettura: nasce la rete per proteggere le donne; Firmato protocollo prefettizio contro la violenza di genere.
Violenza di genere, firmato protocollo d’intesa in Prefettura a tutela delle vittimeGli enti firmatari hanno istituito un tavolo di coordinamento volto alla realizzazione di percorsi di prevenzione, monitoraggio e percorsi di recupero per soggetti autori o indiziati di tali reati. grandangoloagrigento.it
QUESTURA DIOCESI Stop alla violenza di genere: ad Andria un protocollo tra Questura e Diocesi per la prevenzioneL’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione e del rispetto nelle relazioni di coppia ... statoquotidiano.it
Music&Friends canta le donne: a Sondrio musica e narrazione contro la violenza di genere #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook
Riconoscere la violenza di genere è il primo passo per uscirne. Per maggiori informazioni: aslnapoli3sud.it/en/centro-anti… #violenzadigenere #stopviolenza #aslnapoli3sud #prevenzione #salute #centriantiviolenza #supportopsicologico #aiuto #emergenza x.com