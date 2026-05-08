Violento indagato per spaccio e denunciato 10 volte | avviso orale del Questore nei confronti di un 26enne

Da sondriotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 26 anni residente nella provincia di Sondrio è stato destinatario di un avviso orale emesso dal Questore. La misura si è resa necessaria a seguito di una serie di comportamenti violenti, oltre a essere stato indagato per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato in dieci occasioni. Il soggetto è noto alle forze dell’ordine per aver assunto e venduto sostanze illegali in più occasioni.

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Un giovane del 2000, residente nella provincia di Sondrio, spacciatore ed assuntore seriale di sostanze stupefacenti, è il destinatario della recente applicazione della misura di prevenzione dell’Avviso Orale emessa dal Questore della provincia di Sondrio, Sabato Riccio.Il ragazzo era ampiamente.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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