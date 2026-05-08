Violazione degli obblighi di assistenza familiare | arresti domiciliari per 44enne

Un uomo di 44 anni è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari per aver violato gli obblighi di assistenza familiare. I carabinieri della stazione di Maddaloni hanno notificato un ordine di esecuzione pena emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Napoli Nord. L’intervento si è reso necessario dopo che l’uomo ha violato le disposizioni relative all’obbligo di assistenza nei confronti dei suoi familiari.

Viola gli obbliga di ssistenza familiare e finisce in manette. I carabinieri della stazione di Maddaloni hanno proceduto alla notifica di un ordine di esecuzione pena emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un uomo.🔗 Leggi su Casertanews.it

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