Vinitaly | il Gruppo Togni punta su spumanti light e analcolici

Al Vinitaly, il Gruppo Togni ha presentato nuove etichette di spumanti light e analcolici, annunciando l’intenzione di ampliare la propria offerta nel settore delle bevande senza alcol. L’azienda ha inoltre mostrato interesse a sviluppare prodotti che possano influenzare positivamente il benessere fisico dei consumatori. Le novità riguardano anche il debutto di alcune etichette della linea Centinari, che fanno parte delle proposte esposte alla fiera.

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? Punti chiave Come influenzerà il benessere fisico il fatturato del Gruppo Togni?. Quali nuove etichette Centinari debutta l'azienda al Vinitaly?. Perché la dealcolazione è diventata una scelta strategica per VieBulla?. Come bilancerà Paola Togni i prodotti generici con l'alta gamma?.? In Breve Spumanti generano circa il 50% del fatturato totale della struttura fondata nel 1954.. Centinari lancia il Dosage Zéro 2021 con blend 80% Chardonnay e 20% Pinot Nero.. VieBulla introduce bollicine zero alcol ottenute tramite processo tecnico di dealcolazione.. Paola Togni punta su nuovi segmenti per bilanciare prodotti generici e alta gamma..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly: il Gruppo Togni punta su spumanti light e analcolici Notizie correlate VIDEO/ Vinitaly 2026, successo per Cantina del Taburno: svelata la nuova linea SpumantiTempo di lettura: < 1 minuto La Cantina del Taburno protagonista al Vinitaly 2026, dove ha raccolto consensi e attenzione grazie alla presentazione... Vinitaly: la Calabria punta su olio e giovani per il futuroA Verona, durante la chiusura della prima giornata di Vinitaly, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha sottolineato il valore strategico della... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Togni tra modernità e innovazione. Dealcolati: la sfida; Togni tra modernità e innovazione. Dealcolati: la sfida; Togni tra modernità e innovazione Dealcolati | la sfida. Togni tra modernità e innovazione. Dealcolati: la sfidadi Michele Mezzanzanica Due Franciacorta e un dealcolato. Queste le novità presentate al recente Vinitaly da Togni, il gruppo di ... quotidiano.net di Michele Mezzanzanica Due Franciacorta e un dealcolato. Queste le novità presentate al recente Vinitaly da Togni, il gruppo di Serra... Leggi l'articolo #Togni - facebook.com facebook