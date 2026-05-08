' Villaggio dell' Accoglienza' a Borgo Mezzanone | al via i lavori di riconversione dell' ex Cara

Sono iniziati i lavori di riconversione dell'ex centro di accoglienza a Borgo Mezzanone, destinati a diventare un villaggio dedicato all'accoglienza dei lavoratori migranti impiegati in agricoltura. Contestualmente, sono stati avviati altri cantieri in diverse zone della regione, con l’obiettivo di completare gli interventi entro dicembre. I lavori prevedono la riqualificazione di spazi pubblici per favorire un’accoglienza più adeguata e funzionale per gli utenti.

Sono partiti in contemporanea, a nord e a sud della Puglia, i due cantieri che entro dicembre consegneranno spazi pubblici riqualificati e riconvertiti all’accoglienza abitativa dei lavoratori e delle lavoratrici migranti impiegate in agricoltura. L’intervento, a regia della Regione Puglia, è.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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