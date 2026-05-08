Villa Carlotta Mostre laboratori e natura

Da quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Villa Carlotta a Tremezzina, situata sulle sponde del Lago di Como, si presenta come un luogo ricco di attrazioni. La villa, risalente al XVII secolo, ospita mostre e laboratori dedicati a arte e cultura. Oltre agli spazi espositivi, il parco che la circonda offre un ambiente naturale curato, dove i visitatori possono immergersi in un contesto di natura e bellezza.

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di Maurizio Maria Fossati Natura, arte, cultura, grazia. Non manca nulla per affascinare il visitatore della seicentesca Villa Carlotta a Tremezzina, sulle rive del Lago di Como. Impossibile non rimanere ammaliati dai mille colori, talvolta sgargianti, spesso tenui, dei fiori. E in questa stagione le azalee la fanno da padrone. E poi ci sono gli alberi monumentali, arrivati da tutto il mondo e curati con perizia nei secoli. La foresta di felci, quella di bambù. I percorsi che si inerpicano sulla collina fino al ’tempietto’, luogo di ristoro e libero pic-nic. E i profumi del verde e dei fiori: sensazioni straordinarie che non si possono descrivere.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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