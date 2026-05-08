Vigilante sospeso da Atm dopo l’intervento a difesa di un gruppo di ragazze | una petizione chiede il reintegro

Un vigilante è stato sospeso dall'azienda di trasporti pubblici dopo aver intervenuto per difendere un gruppo di ragazze. La sospensione ha suscitato una petizione che chiede il suo reintegro, mentre la vicenda si inserisce in un dibattito pubblico sulla sicurezza urbana, l’uso delle armi come deterrente e la tutela dei lavoratori. La vicenda si svolge a Milano e riguarda questioni legate all’uso della forza e ai diritti dei dipendenti.

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Milano, 8 maggio 2026 – La vicenda è delicata e mette in gioco una serie di temi: la sicurezza urbana, l’impiego delle armi anche solo per deterrenza e la tutela del posto di lavoro. Su Change.org, la piattaforma utilizzata per lanciare petizioni su svariati argomenti di interesse pubblico, è comparsa un’iniziativa a sostegno della guardia giurata sospesa da Atm con l’accusa di aver estratto la pistola impropriamente durante un intervento di servizio. La petizione chiede il reintegro del vigilante, un 52enne con lunga esperienza, ma anche un riconoscimento proprio per il suo operato nel contesto dell’episodio controverso che ha portato al suo allontanamento dai ranghi dell’azienda di trasporti milanese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vigilante sospeso da Atm dopo l’intervento a difesa di un gruppo di ragazze: una petizione chiede il reintegro Notizie correlate Molestate in metro a Milano da un gruppo di ragazzi, vigilante interviene ed estrae la pistola: sospeso da AtmUn addetto alla sicurezza nella metro di Milano ha estratto la pistola in stazione dopo che alcune ragazze erano state molestate da una banda di... Ragazze molestate chiedono aiuto agli addetti alla sicurezza, vigilante estrae la pistola senza puntarla: sospeso da AtmUn addetto alla sicurezza della metropolitana di Milano è stato sospeso da Atm dopo aver estratto la pistola durante un intervento in stazione, in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ragazze molestate chiedono aiuto agli addetti alla sicurezza, vigilante estrae la pistola senza puntarla: sospeso da Atm; Molestate in metro a Milano da un gruppo di ragazzi, vigilante interviene ed estrae la pistola: sospeso da Atm; Milano, vigilante estrae la pistola per difendere delle ragazze dai malviventi: Vivo profondo sconforto; Metro Milano, pistola estratta per difendere alcune ragazze: Atm sospende il vigilante e scoppia il caso. Vigilante sospeso da Atm dopo l’intervento a difesa di un gruppo di ragazze: una petizione chiede il reintegroL’iniziativa pubblicata sulla piattaforma Change.org: superate abbondantemente le 30mila firme. L’azienda accusa l’addetto alla security di aver estratto la pistola, disattendendo i protocolli operati ... ilgiorno.it Molestate in metro da gruppo di ragazzi, vigilante interviene ed estrae la pistola: sospeso da AtmUn addetto alla sicurezza nella metro di Milano ha estratto la pistola in stazione dopo che alcune ragazze erano state molestate da una banda di ragazzi. Per questo motivo, Atm ha deciso di sospenderl ... msn.com Ragazze molestate chiedono aiuto agli addetti alla sicurezza, vigilante estrae la pistola senza puntarla: sospeso da Atm x.com Leggo. . Un vigilante della metropolitana di Milano è stato sospeso da Atm dopo aver mostrato la pistola durante un intervento in stazione. La decisione dell’azienda dei trasporti si basa sulla valutazione che non ci fossero le condizioni per agire in legittima dif - facebook.com facebook