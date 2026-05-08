Vietato ammalarsi | alla Errecinque scatta lo sciopero contro il premio-presenza

Nello stabilimento della Errecinque è iniziato uno sciopero da parte dei lavoratori in risposta alla decisione aziendale di introdurre un sistema di premi legati alla presenza. Dopo un tentativo di dialogo fallito con la direzione, i dipendenti hanno deciso di proseguire con la mobilitazione e di bloccare gli straordinari. La protesta si concentra sulla percezione che l’azienda stia sfruttando i benefici fiscali della detassazione per mettere pressione sui lavoratori.

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Fallito il dialogo con la direzione, proseguono la mobilitazione e il blocco degli straordinari: "L’azienda sta usando i potenziali vantaggi della detassazione contro i lavoratori“Nello stabilimento della Errecinque.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vietato ammalarsi Dipendenti comunali, scatta lo sciopero: sindacati contro il “deterioramento delle relazioni”“È una data importante per la città di Ferrara che ospiterà un grande evento musicale vedendo il personale del Comune di Ferrara impegnato per...