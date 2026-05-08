VIDEO TUTORIAL | Elenchi regionali per il ruolo come fare la domanda passo dopo passo GUIDA a cura di Sonia Cannas
È aperta fino alle 23:59 del 25 maggio la possibilità di inviare la domanda di inserimento negli elenchi regionali destinati ai docenti per l’anno scolastico 202627. Una guida dettagliata, realizzata da Sonia Cannas, spiega passo dopo passo come compilare correttamente la richiesta. Il video tutorial fornisce istruzioni pratiche per chi desidera partecipare alla procedura di inserimento e aggiornamento dei propri dati.
C’è tempo fino alle 23:59 del 25 maggio per la presentazione della domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo docenti nell’anno scolastico 202627. L'articolo VIDEO TUTORIAL Elenchi regionali per il ruolo, come fare la domanda passo dopo passo. GUIDA a cura di Sonia Cannas.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
TUTORIAL | Elenchi regionali per il ruolo, come fare domanda passo dopo passo [con QUESTION TIME]
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