VIDEO L' umiltà di Max Colaci | Il vero MVP è Ben Tara

Nell'ultima partita giocata al PalaBarton, il portiere della Sir Susa Scai Perugia ha dichiarato che il vero protagonista delle finali è stato Ben Tara, attribuendogli il premio di miglior giocatore. La squadra ha conquistato lo scudetto, e il portiere, che si stava congedando dalla sua carriera da giocatore, ha espresso riconoscenza nei confronti del collega. La sua frase ha attirato l'attenzione per l'umiltà dimostrata pubblicamente.

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La Sir Susa Scai Perugia vince lo scudetto e Massimo Colaci, alla sua ultima partita da giocatore al PalaBarton, fa sfoggio di umiltà: “Il migliore di queste finali è stato Ben Tara, meritava lui il premio”. Il discorso del libero durante la premiazione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Perugia domina la Lube: Ben Tara traccia il passo verso lo scudetto? Cosa scoprirai Come ha fatto Ben Tara a segnare ben 23 punti decisivi? Quali statistiche hanno permesso ai Block Devils di dominare il muro? Perché... Sir Perugia, Russo e Ben Tara: "Ogni partita è una battaglia"Spesso la semifinale dei play-off scudetto è iniziata bene per la Sir Susa Scai Perugia.