VIDEO Lo sfogo di Amendola sulla Nazionale | Contento che non vada ai Mondiali

Durante il Riviera International Film Festival a Sestri Levante, l’attore Claudio Amendola ha espresso la sua opinione sulla partecipazione della Nazionale ai prossimi Mondiali, affermando di essere contento che non ci sarà. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione tra i presenti, che hanno ascoltato con attenzione le sue parole. Amendola ha partecipato all’evento come ospite, parlando di diversi argomenti legati al cinema e allo sport.

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