VIDEO Lo sfogo di Amendola sulla Nazionale | Contento che non vada ai Mondiali
Durante il Riviera International Film Festival a Sestri Levante, l’attore Claudio Amendola ha espresso la sua opinione sulla partecipazione della Nazionale ai prossimi Mondiali, affermando di essere contento che non ci sarà. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione tra i presenti, che hanno ascoltato con attenzione le sue parole. Amendola ha partecipato all’evento come ospite, parlando di diversi argomenti legati al cinema e allo sport.
Claudio Amendola parla della Nazionale a Sestri Levante, dove è stato invitato per partecipare al Riviera International Film Festival. L'attore e regista romano è in onda su Canale 5 con la serie tv I Cesaroni - Il Ritorno.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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