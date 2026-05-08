VIDEO | L' arrivo su una 500 la raffica con il kalashnikov contro l' autorimessa e la fuga | le immagini da Sferracavallo

Nella notte tra il 9 e il 10 aprile, a Sferracavallo si sono verificati diversi episodi di violenza. Sono state registrate immagini che mostrano l’arrivo di un’auto, presumibilmente una Fiat 500, e un colpo di arma da fuoco con un kalashnikov contro un’autorimessa. Successivamente, si è assistito a una fuga, mentre si sono verificati anche altri episodi come gli spari contro una sede di autonoleggio e l’incendio di un veicolo abbandonato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

E' la notte tra il 9 e il 10 aprile, a Sferracavallo si respira già un clima di tensione dopo gli spari contro la sede di un’autonoleggio in via San Lorenzo e l’incendio di una Panda abbandonata nel tunnel di un autolavaggio, in via Lanza di Scalea. Nel quartiere c’è grande silenzio, è già notte.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Raffica di Kalashnikov a Palermo, 30 colpi contro autorimessa Trenta colpi di kalashnikov contro un'autorimessa, notte di paura a SferracavalloNotte di paura a Sferracavallo dove un uomo ha sparato 30 colpi di kalashnikov contro un cancello a vetri e poi è fuggito a bordo di una Fiat 500... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'arrivo dell'auto e la strada illuminata dai colpi di kalashnikov. Il video del raid al Brigantino di Sferracavallo; VIDEO | Sferracavallo, i residenti adesso hanno paura: Vogliamo controlli; Il video della raffica di kalashnikov sul ristorante di Sferracavallo; Nuove intimidazioni a Sferracavallo, bottiglie con benzina davanti a due locali. Il video della raffica di kalashnikov sul ristorante di SferracavalloPreoccupazione nella borgata marinara di Palermo. Tre i danneggiamenti con l'arma lunga. A novembre bottiglie con liquido davanti ai negozi ... rainews.it L'arrivo dell'auto e la strada illuminata dai colpi di kalashnikov. Il video del raid al Brigantino di SferracavalloLa sventagliata partita dal kalashnikov sulla vetrata Al Brigantino di Sferracavallo è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza del ristorante di via Torretta. Nel filmato - pubblicato in esclus ... msn.com La notte del 9 aprile qualcuno ha sparato una raffica contro la sua attività a Sferracavallo: 7 auto danneggiate, migliaia di euro di danni. Ha denunciato ma giura di non avere ricevuto richieste di pizzo - facebook.com facebook Racket a Palermo, ancora intimidazioni a Sferracavallo. Trovate bottiglie incendiarie davanti ad alcuni locali. @TgrRaiSicilia rainews.it/tgr/sicilia/ar…. x.com