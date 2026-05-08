VIDEO | Giornata della talassemia alla Cala una veleggiata per la salute e la legalità

Da palermotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Giornata mondiale della talassemia, nella Cala si svolge l’evento “Vela e Salute 2026”, che combina sport, solidarietà e sensibilizzazione sanitaria. La manifestazione coinvolge partecipanti che si dedicano a una veleggiata, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza sulla talassemia e sostenere iniziative legali legate alla salute. L’attività si svolge in un’atmosfera di collaborazione e attenzione verso temi sociali e sanitari.

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Una mattinata tra sport, solidarietà e sensibilizzazione sanitaria nel cuore della Cala, dove è in corso l’iniziativa “Vela e Salute 2026”, promossa nell’ambito della Giornata mondiale della talassemia. L’evento nasce dalla collaborazione tra la Lega Navale Italiana e l’Arnas Civico Di Cristina.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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