VIDEO | Giornata della talassemia alla Cala una veleggiata per la salute e la legalità

Durante la Giornata mondiale della talassemia, nella Cala si svolge l’evento “Vela e Salute 2026”, che combina sport, solidarietà e sensibilizzazione sanitaria. La manifestazione coinvolge partecipanti che si dedicano a una veleggiata, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza sulla talassemia e sostenere iniziative legali legate alla salute. L’attività si svolge in un’atmosfera di collaborazione e attenzione verso temi sociali e sanitari.

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Una mattinata tra sport, solidarietà e sensibilizzazione sanitaria nel cuore della Cala, dove è in corso l’iniziativa “Vela e Salute 2026”, promossa nell’ambito della Giornata mondiale della talassemia. L’evento nasce dalla collaborazione tra la Lega Navale Italiana e l’Arnas Civico Di Cristina.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate 7 marzo: veleggiata in rosa per diritti e saluteIl 7 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, la Cala di Palermo ospiterà un evento sportivo e sociale dal... Leggi anche: Giornata Mondiale della Salute Orale: perché la salute della bocca riguarda tutto il corpo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giornata Mondiale della Talassemia, torna la campagna di Fondazione Cutino; GIORNATA MONDIALE DELLA TALASSEMIA: LE AZIENDE SANITARIE FERRARESI AL FIANCO DELL'ASSOCIAZIONE ALT RINO VULLO PER SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE E CURA; Giornata della talassemia: incidenza, cure e qualità della vita. I dati; L’Ex Convento si tinge di rosso in occasione della Giornata internazionale della Talassemia. Giornata della talassemia: incidenza, cure e qualità della vita. I datiÈ una delle malattie genetiche del sangue più diffuse al mondo. In Italia si contano circa 7 mila pazienti affetti da questa patologia. In occasione della giornata mondiale, l'ospedale pediatrico Bamb ... tg24.sky.it Giornata Mondiale della Talassemia, torna la campagna di Fondazione CutinoL’ 8 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Talassemia e, come ogni anno, la Fondazione Franco e Piera Cutino ha messo a punto un calendario di eventi di approfondimento, sensibilizzazione e raccol ... osservatoriomalattierare.it GIORNATA DELLA FAMIGLIA CLASSE TERZA SE VUOI IL PDF SCRIVIMI IN CHAT, te lo invio subito GRAZIEa chi mettendo un like supporta il mio lavoro facebook