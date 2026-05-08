Il 8 maggio 2026, si è tenuto un evento presso l’Unipol Dome, uno stadio che ha visto trasformazioni significative nel corso degli ultimi anni. Originariamente pensato come un punto di riferimento per grandi eventi sportivi, lo stadio ha ampliato le sue funzioni includendo concerti e spettacoli di musica dal vivo. Durante la visita, si sono potuti osservare le aree dedicate ai vip, come gli sky box, e la recente introduzione di una maxi-piazza. Tuttavia, sono stati segnalati anche problemi legati ai costi di parcheggio nelle vicinanze.

Milano, 8 maggio 2026 – Dalle Olimpiadi al rock. Com’è cambiato l’assetto organizzativo e logistico dell’ Arena di Santa Giulia dai Giochi al primo concerto ospitato mercoledì sera, “la Prima Notte“ firmata da Luciano Ligabue? Abbiamo girato in lungo e in largo l ’ Unipol Dome – il nome brandizzato del nuovo impianto da 16mila posti – per capire pregi e difetti della struttura realizzata dalla multinazionale tedesca Cts Eventim e finita di recente nel mirino della Procura della Corte dei Conti della Lombardia per la questione degli extracosti emersi a cantiere in corso che il privato vorrebbe avere indietro da Stato e Comune. Ma questa è un’altra storia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggio nell’Unipol Dome: dalla maxi-piazza rock agli sky box per i vip. Fino al caro-parcheggi

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Ligabue inaugura l’Unipol Dome di Milano: sold out e ospiti d’eccezioneLuciano Ligabue ha ufficialmente inaugurato l’ Unipol Dome di Milano, la nuova e attesissima arena di Santa Giulia, con un evento che ha registrato il tutto esaurito. Ben sedicimila spettatori hanno a ... it.blastingnews.com

Di @mariannagulli_ | L’inaugurazione in pompa magna dell’Unipol Dome Arena con il maxi concerto di apertura del palazzetto di Ligabue, insieme al luccichio delle luci e della grande novità, ha portato con sé anche una buona dose di lamentele e disgui - facebook.com facebook

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