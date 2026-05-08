Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 8 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio viene monitorata da Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato alle condizioni del traffico. In questa comunicazione vengono fornite informazioni aggiornate sulla situazione delle strade e delle principali arterie della regione. La segnalazione si rivolge agli utenti che devono programmare i loro spostamenti in vista delle condizioni attuali del traffico.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio di accensione del grande raccordo anulare dove si rallenta tra le uscite Ardeatine doppia in carreggiata esterna percorrendo la Statale Appia traffico rallentato in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia in via Nettunense si rallenta a Pavona altezza via del Mare direzione Appia in via Casilina rallentamenti altezza finocchio nei due sensi di marcia in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona in...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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