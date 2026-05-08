Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 8 maggio 2026, è stata diffusa una comunicazione da Astral infomobilità, il servizio regionale dedicato alla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. L'informazione riguarda lo stato delle strade e le eventuali variazioni nel traffico, per tenere aggiornati automobilisti e pendolari sulla situazione in tempo reale. La comunicazione viene trasmessa regolarmente per fornire notizie sulla mobilità locale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra classi e Salaria è più avanti tra le uscite nomentane Tiburtina sul tratto Urbano rallentamenti tra la tangenziale est e la direzione Grande Raccordo Anulare mentre in senso contrario si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale sta sulla a91 Roma Fiumicino rallentamenti e code tra via Isacco Newton della Colombo nei due sensi di marcia percorre la statale...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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