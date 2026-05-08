Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 8 maggio 2026, la viabilità in Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità, servizio della regione Lazio dedicato all'informazione sul traffico. La comunicazione fornisce dettagli sulle condizioni delle strade e eventuali disagi presenti nella zona. Gli aggiornamenti sono rivolti ai cittadini e alle persone che si spostano nella zona, offrendo informazioni in tempo reale sulla situazione delle vie principali e secondarie.

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