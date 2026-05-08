Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 18 | 40
Alle 18:40 del 8 maggio 2026, la viabilità in Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità, servizio della regione Lazio dedicato all'informazione sul traffico. La comunicazione fornisce dettagli sulle condizioni delle strade e eventuali disagi presenti nella zona. Gli aggiornamenti sono rivolti ai cittadini e alle persone che si spostano nella zona, offrendo informazioni in tempo reale sulla situazione delle vie principali e secondarie.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra classi e Salaria è più avanti tra le uscite nomentane Tiburtina sul tratto Urbano rallentamenti tra la tangenziale est e la direzione Grande Raccordo Anulare mentre in senso contrario si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale sta sulla a91 Roma Fiumicino rallentamenti e code tra via Isacco Newton della Colombo nei due sensi di marcia percorre la statale...🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Comunicazione di servizio Viabilità Da ieri, 4 maggio, fino a mercoledì 13 maggio, Via Roma è chiusa al traffico veicolare per consentire il completamento dei lavori di regimazione delle acque in Via Bonfante. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardo - facebook.com facebook