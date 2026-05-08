Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 8 maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, fornisce informazioni in tempo reale su eventuali criticità e condizioni del traffico. Questa comunicazione fa parte di un monitoraggio costante dedicato a garantire un flusso più sicuro e controllato sulle strade della regione.

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