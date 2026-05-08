Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 15 | 25

Da romadailynews.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15:25 di oggi, 8 maggio 2026, è stato diffuso il consueto aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Il servizio, gestito da Astral infomobilità, fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale regionale. La comunicazione si rivolge a chi si sposta in auto o mezzi pubblici, offrendo dati utili per pianificare i propri spostamenti.

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Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia e Salaria è più avanti tra le uscite nomentane Tiburtina sul tratto Urbano si rallenta Tra l'altro e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare sulla a91 Roma Fiumicino code altezza Magliana direzione Eur percorrendo la strada statale Aurelia rallentamenti altezza a Palidoro Civitavecchia in via Salaria si rallenta altezza Monterotondo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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