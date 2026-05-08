Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 8 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che fornisce regolarmente informazioni sulla situazione del traffico e sulle condizioni stradali della regione. Nessun dettaglio specifico sulle condizioni attuali è stato riportato nel breve messaggio.

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