Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 8 maggio 2026, Astral ha fornito aggiornamenti sul traffico in tempo reale nella zona di Roma e del Lazio. L'informazione riguarda lo stato della viabilità regionale, con dettagli sulle condizioni delle strade e eventuali flussi di traffico congestionato. L'azienda di trasporti pubblici ha ripreso a comunicare regolarmente le situazioni di circolazione, garantendo un servizio di informazione costante ai cittadini.

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Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio risolto l'incidente in carreggiata interna del grande raccordo anulare all'altezza della Appia circolazione tornata scorrevole sia interna che esterna solo qualche disagio è segnalato sulla via Flaminia con rallentamenti dal raccordo fino alla tangenziale Cambiamo argomento gli eventi nella capitale fino al 17 maggio gli internazionali di tennis giunti alla loro 83a edizione i dettagli per raggiungere il Foro Italico in modo sostenibile con il trasporto pubblico sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata per tutto Grazie per l'attenzione da Marco ci Ruffa la sala e buon viaggio un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 13:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio partiamo subito dal tratto Urbano A24 ... romadailynews.it Cinghiali a Roma, ora cambia tutto: accordo Regione-Campidoglio e interventi entro 48 oreRegione Lazio e Roma Capitale firmano l’accordo sui cinghiali: interventi entro 48 ore, sicurezza, tutela del territorio e contrasto alla PSA. ilquotidianodellazio.it Comunicazione di servizio Viabilità Da ieri, 4 maggio, fino a mercoledì 13 maggio, Via Roma è chiusa al traffico veicolare per consentire il completamento dei lavori di regimazione delle acque in Via Bonfante. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardo - facebook.com facebook