La viabilità nel centro di Taranto torna a essere al centro delle discussioni, con nuove critiche rivolte alla gestione dei cantieri che interessano l'area. I lavori in corso stanno creando disagi per residenti e commercianti, mentre le modalità di organizzazione delle opere vengono nuovamente messe in discussione. La situazione si mantiene tesa, con diverse opinioni che si concentrano sulle modalità di gestione e sulla loro efficacia.

Tarantini Time Quotidiano Torna al centro del dibattito la gestione della viabilità nel centro di Taranto. A intervenire è Annita Lavecchia, presidente del Circolo “Radici” di Fratelli d’Italia, che evidenzia le criticità legate ai cantieri e alle modifiche alla circolazione, in particolare nell’area del Borgo e lungo corso Umberto. “Quello che sta accadendo in questi giorni a Taranto è l’ennesima fotografia di una città governata senza programmazione e senza alcun coordinamento. Disagi continui, traffico paralizzato e cittadini costretti ogni giorno a fare i conti con una situazione diventata ormai insostenibile”. Nel suo intervento vengono segnalate problematiche legate a segnaletica e ordinanze.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Viabilità nel Borgo, nuove critiche alla gestione dei cantieri

Notizie correlate

"Ferrara ostaggio dei cantieri": il Pd attacca il Comune sulla gestione della viabilitàFerrara sempre più congestionata, con cantieri diffusi e traffico in tilt: è questa la fotografia restituita dal Partito Democratico cittadino, che...

Metrobus, nuovi cantieri e modifiche alla viabilità: lavori a Strozzacapponi, via Martiri dei Lager e via PennaGli interventi riguardano diversi tratti della direttrice interessata dal tracciato dell’infrastruttura e rappresentano una fase importante di...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Strada Saffi, lavori sulla rete idrica: ecco come cambia la viabilità; VIABILITA' - Chiude la Ss12 ai mezzi pesanti. La Provincia attiva da lunedì 4 maggio un servizio TPL straordinario per collegare Piaggione a Ponte a Moriano e Anchiano con Borgo a Mozzano | Sito istituzionale della Provincia di Lucca; Rivoluzione in Borgo Trento: parte una raccolta firme per bloccarla; Viabilità nel Mugello e Alto Mugello, tutti i cantieri aperti tra Marradi, Firenzuola e Borgo San Lorenzo.

Strada Saffi, lavori sulla rete idrica: ecco come cambia la viabilitàI lavori di posa delle nuove tubazioni, già completati nel tratto compreso tra Viale Mentana e Borgo Carissimi, continueranno dal 6 al 30 maggio nel tratto tra Borgo Carissimi e Borgo delle Colonne. L ... gazzettadiparma.it

San Pantaleo, cambia la viabilità nel centro storico: più spazio ai disabiliOlbia. Nuove modifiche alla viabilità e alla gestione degli spazi nel centro storico di San Pantaleo. Il Comune ha aggiornato la precedente ... olbia.it

Ampliamento di Rimini Fiera, i dubbi di Ariminensis: "Servono viabilità e parcheggi adeguati” Leggi qui: https://altarimini.it/ampliamento-di-rimini-fiera-i-dubbi-di-ariminensis-servono-viabilita-e-parcheggi-adeguati.php - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Domenica torna la “Race for the Cure”: il piano viabilità e trasporto pubblico. Le prime chiusure al traffico scatteranno sabato. Modifiche per 38 linee x.com