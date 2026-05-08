Viabilità nel Borgo nuove critiche alla gestione dei cantieri

Da tarantinitime.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La viabilità nel centro di Taranto torna a essere al centro delle discussioni, con nuove critiche rivolte alla gestione dei cantieri che interessano l'area. I lavori in corso stanno creando disagi per residenti e commercianti, mentre le modalità di organizzazione delle opere vengono nuovamente messe in discussione. La situazione si mantiene tesa, con diverse opinioni che si concentrano sulle modalità di gestione e sulla loro efficacia.

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Tarantini Time Quotidiano Torna al centro del dibattito la gestione della viabilità nel centro di Taranto. A intervenire è Annita Lavecchia, presidente del Circolo “Radici” di Fratelli d’Italia, che evidenzia le criticità legate ai cantieri e alle modifiche alla circolazione, in particolare nell’area del Borgo e lungo corso Umberto. “Quello che sta accadendo in questi giorni a Taranto è l’ennesima fotografia di una città governata senza programmazione e senza alcun coordinamento. Disagi continui, traffico paralizzato e cittadini costretti ogni giorno a fare i conti con una situazione diventata ormai insostenibile”. Nel suo intervento vengono segnalate problematiche legate a segnaletica e ordinanze.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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