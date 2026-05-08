Via Pier Santi Mattarella a un anno e 8 mesi dall' incendio la situazione è questa

A un anno e otto mesi dall'incendio avvenuto nella grotta di villa Trabia in via Piersanti Mattarella, l'area resta ancora sporca e abbandonata. Non sono stati eseguiti interventi di pulizia o di rimozione dei residui dell'incendio. La zona si trova nello stesso stato di allora, senza modifiche o interventi di manutenzione. La situazione attuale non mostra segnali di interventi di ripristino o di tutela dell’area.

Sono passati un anno e 8 mesi dall'incendio in via Piersanti Mattarella all'interno della grotta di villa Trabia e nessuno ha ancora ripulito. Da quel sottopassaggio passano molti bambini per andare a scuola ogni giorno ed è vergognoso abituarli al degrado.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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