Via alle ’Giornate del Pinot Nero’ Cento etichette in degustazione

Da quasi trent’anni, le località di Egna e Montagna ospitano le ’Giornate del Pinot Nero’, un appuntamento dedicato alle degustazioni di questo vino. L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 15 al 18 maggio. Prima dell’evento principale, si terrà il ’Concorso nazionale del Pinot Nero’, che coinvolge produttori e appassionati provenienti da diverse regioni. Durante le giornate saranno presentate circa cento etichette in degustazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ogni anno, da quasi un trentennio, Egna e Montagna accolgono le ’ Giornate del Pinot Nero ’. Quest’anno l’evento si terrà dal 15 al 18 maggio, preceduto dal ’ Concorso nazionale del Pinot Nero ’. Protagonisti oltre 100 Pinot Nero dell’annata 2023 provenienti da Trentino, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Sicilia e anche naturalmente dall’Alto Adige. Il concorso offre alle Giornate del Pinot Nero la preziosa opportunità di presentare al pubblico una vasta gamma di vini. "Poiché i Pinot Nero esprimono differenze sostanziali a seconda della zona d’origine, il nostro pubblico può farsi un’idea concreta di come terroir, tradizione e stile produttivo influenzino questo vino", dice Ines Giovanett, presidente del Comitato organizzatore.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Via alle ’Giornate del Pinot Nero’. Cento etichette in degustazione Notizie correlate Calici d’Alto Adige. Tornano le giornate del Pinot NeroDal 15 al 18 maggio, i borghi di Egna e Montagna – in Alto Adige – tornano a essere il cuore pulsante di una delle eccellenze enologiche più... "Wine Masterclass" dedicata alla scoperta del Pinot Nero nel CasentinoArezzo, 3maggio 2026 – Venerdì 8 maggio 2026, il Lions Club Arezzo Chimera e il Leo Club Arezzo hanno organizzato una speciale "Wine Masterclass"... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Via alle ’Giornate del Pinot Nero’. Cento etichette in degustazione; 28ª Giornate del Pinot Nero: a Egna e Montagna; Pinot Nero: tornano le giornate - EFA News; Giornate del Pinot Nero: a Egna e Montagna la ventottesima edizione di uno degli eventi enologici più importanti della regione. Calici d’Alto Adige. Tornano le giornate del Pinot NeroDal 15 al 18 maggio, i borghi di Egna e Montagna – in Alto Adige – tornano a essere il cuore pulsante di una delle eccellenze enologiche più apprezzate con le attesissime Giornate Altoatesine del ... quotidiano.net Training tra i filari: I Pinot di Sequals! Nuovo appuntamento alla 78ª Sagra del Vino: un viaggio sensoriale alla scoperta dei migliori Pinot della Città del Vino di Sequals. Una degustazione guidata per esplorare l'eleganza di questo vitigno. Domenica 2 facebook