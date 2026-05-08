Vi racconto Cervetti l’intellettuale affettuoso che guardava già all’Ue Parla Sposetti

Un intellettuale italiano, noto per il suo approccio affettuoso e impegnato, è stato ricordato recentemente da un collega che ne ha evidenziato l’attenzione verso le questioni europee già in passato. Si trattava di una figura di spicco, coinvolta in ambiti politici e culturali, che ha contribuito a costruire rapporti di fiducia e conoscenza attraverso il suo lavoro e il suo impegno. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e passione nei confronti delle tematiche comunitarie.

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Un comunista italiano, un intellettuale, una persona affettuosa, impegnata e che garantiva fiducia e conoscenza. Questo, in estrema sintesi, il ricordo che l’ex tesoriere dei Ds Ugo Sposetti, parlamentare di lungo corso e dirigente del partito, affida a Formiche.net a pochi giorni dalla scomparsa di Gianni Cervetti. Quanto è stata determinante la figura di Cervetti per immaginare di portare il Pci nell’alveo della socialdemocrazia europea? Intanto Cervetti ha un percorso politico, una formazione che è classica nel Pci. Giovanissimo studente universitario di medicina venne individuato dal gruppo dirigente milanese per andare a Mosca all’università.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vi racconto Cervetti, l’intellettuale affettuoso che guardava (già) all’Ue. Parla Sposetti Notizie correlate “Vi racconto l’odissea dei danneggiati da vaccino anti-Covid”. Parla il legale che li difende“Ottenere un risarcimento è una corsa a ostacoli finalizzata a disincentivare dal denunciare i danni che si sono subiti”. Vi racconto la nuova alleanza strategica tra Australia-Ue. L’intervento dell’amb. CowleyC’è un vecchio detto che recita: nella vita, tutto ciò che è nuovo è meglio, tranne gli amici.