Vestiti rubati nei negozi del centro commerciale e nascosti nel passeggino | 31enne in manette

Nella giornata di giovedì, i carabinieri della stazione di Sommacampagna hanno arrestato una donna di 31 anni, già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di aver sottratto vestiti in diversi negozi del centro commerciale. Durante le operazioni, gli agenti hanno scoperto che la donna aveva nascosto la merce rubata nel passeggino. L’arresto è avvenuto in seguito a un intervento tempestivo e mirato.

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Un'operazione condotta con rapidità e precisione nella giornata di giovedì, ha visto i carabinieri della stazione di Sommacampagna arrestare una 31enne italiana, già nota alle forze dell’ordine, con l'accusa di furto aggravato commesso ai danni di diversi negozi presenti nel centro commerciale.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Ruba vestiti dai negozi del centro commerciale: denunciata Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rubano vestiti per mille euro. In manette; Brennero, furti nei negozi del centro commerciale: due arresti; Capi d'abbigliamento rubati al Brennero, arrestati due giovani; Creme misteriose in vetrina: la Finanza ne sequestra 700, il titolare rischia 25mila euro di multa. Ruba mille euro in vestiti nel centro commerciale e li nasconde in un passeggino, i vigilanti chiamano i carabinieri: 31enne arrestataSONA (VERONA) - Una 31enne è stata arrestata dai carabinieri di Sommacampagna con l'accusa di furto aggravato perché, in un noto centro commerciale nel veronese, ha ... ilgazzettino.it Shopping gratis nei negozi: a ruba vestiti e prodotti di bellezzaDall'abbigliamento ai cosmetici. Furti consumati nel giro di poche ore che sono stati messo a segno all'interno di negozi situati a Fiano a Capena. Quattro, in totale, i ladri all'opera che con mosse ... romatoday.it Sassoferrato Batteria per auto e vestiti rubati, denunciati in tre - facebook.com facebook