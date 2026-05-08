Verstappen impressiona nel debutto al Fuji con la GT500 | tempo mostruoso dopo 2 giri sotto la pioggia
Max Verstappen ha fatto il suo debutto al Fuji con una Nissan Z NISMO GT500, pubblicato in un video dalla scuderia Red Bull. Durante la sessione sotto la pioggia, dopo appena un giro di installazione, il pilota ha segnato un tempo superiore di molto rispetto al riferimento di Atsushi Miyake. La prestazione è stata osservata come impressionante, considerando le condizioni climatiche e la breve durata del tentativo.
Red Bull ha pubblicato il video del debutto di Max Verstappen al Fuji con una Nissan Z NISMO GT500: sotto la pioggia, dopo un solo giro di installazione, il quattro volte campione del mondo F1 ha battuto nettamente il riferimento di Atsushi Miyake.🔗 Leggi su Fanpage.it
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