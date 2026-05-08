Verso la chiusura dei punti di carico dell' acqua gli imprenditori | Non sappiamo a quali condizioni lavorare ci saranno disagi

A poche ore dalla scadenza della convenzione tra Aica e gli autotrasportatori, gli imprenditori coinvolti esprimono preoccupazione riguardo alle condizioni di lavoro e ai possibili disagi. La convenzione prevedeva un servizio sostitutivo di approvvigionamento idrico attraverso autobotti, ma al momento non è ancora chiaro se e come sarà proseguito. La situazione riguarda i punti di carico dell’acqua che si avvicinano alla chiusura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Mancano poche ore alla scadenza della convenzione che Aica aveva stipulato con gli autotrasportatori per il servizio sostitutivo di approvvigionamento idrico mediante autobotti. Da domani, sabato 9 maggio, i bocchettoni dei punti di carico dell’azienda idrica dei comuni agrigentini saranno chiusi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Osimhen e Icardi ci saranno contro la Juventus? Le condizioni dei due attaccantiMcKennie Juventus: dall’Inter all’Atletico Madrid, chi si era mosso per l’eventuale colpo a zero. Quali saranno gli sviluppi dell’AI nei prossimi anni?Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha compiuto passi avanti significativi, passando da tecnologia di nicchia a strumento sempre più... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Andrea Sempio si avvale della facoltà di non rispondere: verso la chiusura l’indagine bis sull’omicidio di Chiara Poggi; La libreria Hoepli verso la chiusura, sconti sui libri e scaffali semivuoti: dipendenti pronti alla cassa integrazione; Il ciclone Harry ha messo in ginocchio le perle del Sinis, anche la spiaggia dell’Istmo verso la chiusura; Casello di Colleferro, scatta la chiusura notturna in entrata verso Roma. Tutte le informazioni. Garlasco: 'Pagato dai Sempio', la procura di Brescia verso la chiusura delle indagini su VendittiA quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, la storia giudiziaria di Garlasco ha un importante capitolo anche a Brescia, dove la procura si prepara a chiudere uno dei fascicoli più delicati: quel ... ansa.it La libreria Hoepli verso la chiusura, sconti sui libri e scaffali semivuoti: dipendenti pronti alla cassa integrazioneLa fine si avvicina. A fine mese la storia libreria di via Hoepli chiuderà battenti per sempre, mentre l'offerta di un fondo che punta anche al palazzo accanto sembra sempre più concreta ... milanotoday.it Ciao!! Domani (sabato) saremo in viaggio da Köln all'Italia...partiremo verso le 6 del mattino da Köln..volevamo fermarci a fare colazione in zona Francoforte quindi verso le 8 del mattino. Qual'è il posto migliore per far colazione a Francoforte o dintorni Ed in c - facebook.com facebook Verso Milan-Atalanta: Fofana potrebbe essere spostato in regia, con l'inserimento di Loftus-Cheek da mezzala x.com