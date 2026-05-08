Verdura più cara Brunelli Confagricoltura | Colpa di carburante e logistica non degli agricoltori

Negli ultimi mesi, i prezzi delle verdure sono aumentati sensibilmente, attirando l’attenzione di consumatori e analisti. Secondo un rappresentante di Confagricoltura, la responsabilità di questi rincari non ricade sugli agricoltori, ma è dovuta all’aumento dei costi del carburante e delle spese logistiche. La crescita dei prezzi si riflette sia nelle operazioni di coltivazione sia nelle fasi di confezionamento e trasporto, evidenziando le difficoltà che le imprese agricole stanno affrontando in queste aree.

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“Attribuire agli orticoltori la responsabilità dei rincari delle verdure significa leggere solo l’ultimo passaggio della filiera, ignorando l’aumento improvviso dei costi che le aziende agricole stanno sostenendo in campo, nel confezionamento e nella logistica”. È quanto afferma Matteo Brunelli.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Effluenti zootecnici, sospeso il divieto di spandimento: Costantino (Confagricoltura Salerno), accolta l’istanza degli agricoltoriTempo di lettura: < 1 minuto Confagricoltura Salerno accoglie con favore la decisione della Regione Campania di sospendere temporaneamente, fino al... Irlanda, continua la protesta degli agricoltori contro il caro-carburanteIn Irlanda terzo giorno di proteste degli agricoltori contro l’aumento dei prezzi del carburante.