Veneto nuovo capo per la cooperazione | Tirabosco guida 250mila famiglie

In Veneto, è stato nominato un nuovo presidente della cooperazione che avrà il compito di coordinare le attività di circa 250.000 famiglie della regione. La sua nomina arriva in un momento di cambiamenti per i servizi offerti ai cittadini, i quali si aspettano aggiornamenti e miglioramenti. Il presidente dovrà affrontare diverse sfide, tra cui garantire la sostenibilità economica delle cooperative e assicurare continuità nei servizi.

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? Punti chiave Come cambieranno i servizi per le 250 mila famiglie venete?. Quali sfide affronterà il nuovo presidente per garantire la sostenibilità economica?. Perché la carenza di personale mette a rischio il welfare regionale?. Cosa comporta la riforma degli Ambiti Territoriali per l'assistenza locale?.? In Breve Rete di 408 cooperative con 26 mila lavoratori e fatturato superiore a un miliardo.. Servizi socio-sanitari e inserimento lavorativo per oltre 250 mila famiglie venete.. Paolo Tiozzo e Alberto Stefani sottolineano il ruolo del modello sociale regionale.. La riforma degli Ambiti Territoriali Sociali coinvolge l'assessora Paola Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veneto, nuovo capo per la cooperazione: Tirabosco guida 250mila famiglie Notizie correlate Cooperazione sociale, eletto il nuovo presidente regionale: Marco Tirabosco alla guida di Federsolidarietà VenetoLa cooperazione sociale del Veneto si è riunita nella città del Santo per discutere il futuro del welfare, dell’economia sociale e dei servizi alla... L'Università di Parma consolida la cooperazione accademica con Capo VerdeLa missione del laboratorio del Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale per rafforzare il ruolo degli atenei nelle sfide legate alla... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Credito Lombardo Veneto: Marco Fumagalli nuovo presidente, Paolo Gesa confermato AD; Terzo settore e cambio di passo. Il nuovo regime fiscale; Preoccupazione a Vicenza per il possibile ridimensionamento delle basi USA in Italia; 5G e ambiente: il Veneto potenzia i controlli con nuove strumentazioni e monitoraggi nelle scuole. Credito Lombardo Veneto: Marco Fumagalli nuovo presidente, Paolo Gesa confermato AD(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Credito Lombardo Veneto ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica per il prossimo triennio, composto da Marco Maria Fumagalli, Paolo Ges ... borsa.corriere.it Poltrone, Marco Fumagalli nuovo presidente di Credito Lombardo Veneto. Paolo Gesa confermato AdIl nuovo assetto di governance si caratterizza per un significativo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, con un rafforzamento delle competenze in materia industriale, finanziaria e di mercato ... affaritaliani.it La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre di Cortina D'Ampezzo. La magistratura contabile, inoltre, starebbe verificando eventuali illeciti legati alla ricons facebook Olimpiadi invernali, la Corte dei Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina x.com