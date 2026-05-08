Vendetta Barbar…ica | D’Urso contro Toffanin e De Filippi

Un nuovo scontro tra conduttrici televisive sta attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La protagonista della disputa ha rivolto parole forti nei confronti di altre due donne che condividono il ruolo di conduttrici di programmi di intrattenimento. La discussione si è sviluppata attraverso dichiarazioni pubbliche e interviste, creando un clima di tensione tra le protagoniste. La vicenda coinvolge anche aspetti legali e questioni di rispetto professionale.

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Se la querelante è Barbara D’Urso il sospetto che le motivazioni siano anche extra-giudiziarie non è una questione di lesa maestà. Le interpretazioni su quella “T” associata ad una donna non si sono fatte attendere, così come le speculazioni sull’identità di “Silvy” Toffanin, che parrebbe non aver mai avuto in gloria la D’Urso. Mediaset ha ufficialmente sconfessato la ricostruzione dell’accusa, ma la D’Urso ha fornito pubbliche prove del contrario, con calcolo e freddo cinismo. Che sia il “caffeuccio” della vendetta come ci ha insegnato Barbara, dopo tanti anni di Pomeriggio 5, solo le opportune sedi lo stabiliranno, nel frattempo, “col cuore”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Vendetta Barbar…ica: D’Urso contro Toffanin e De Filippi Notizie correlate Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale: spuntano i nomi di De Filippi e ToffaninDopo il fallimento della procedura di mediazione, la conduttrice porta Mediaset in tribunale. Barbara D’Urso fa causa a Mediaset, nel mirino anche indiscrezioni su De Filippi e ToffaninDopo tre anni dall’uscita forzata da Mediaset, Barbara D’Urso ha deciso di portare l’azienda di Berlusconi in tribunale.