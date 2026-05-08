? Punti chiave Come ha trasformato il successo economico in una prigione per la figlia?. Perché l'imprenditore ha investito un'auto con a bordo dei bambini?. Cosa ha scatenato la fuga di Ivana verso Roma anni fa?. Come può sopravvivere l'azienda tra controllo patriarcale e ribellione familiare?.? In Breve Matrimonio con Fiorenza nel 1958 e aggressione alla suocera nel 1959.. Incidente stradale a Rieti nel 1981 con ferimento di conducente e bambini.. Ivana ha vissuto a Roma prima di rientrare in Nuova Oslat.. Ivana ha lasciato lo sport a sedici anni per ribellione al padre.. A Venaria, presso la sede della Nuova Oslat in corso Novara 14, emerge il ritratto di una frattura insanabile tra Giuliano, imprenditore con radici contadine, e la figlia Ivana, nata nel 1959.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venaria, il muro di Giuliano: l’ombra del patriarca sulla Nuova Oslat

Notizie correlate

Il 21 marzo inaugura all’ombra dei ciliegi in fiore: la Reggia di Venaria celebra l’inizio della primaveraLa Reggia di Venaria, alle porte di Torino, con l'inizio della primavera apre i suoi giardini per la straordinaria fioritura dei ciliegi: ecco quali...

Nordio spiazza il No e chiama il Sì di sinistra: “Noi sulla linea di Vassalli, no al muro contro muro”Ieri a Bologna, nel convegno organizzato da Fratelli d’Italia "Non c’è sicurezza senza giustizia", ho intervistato i ministri Matteo Piantedosi (che...