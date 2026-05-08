Vanoli multato per la bestemmia dopo Fiorentina-Inter
Il tecnico della Fiorentina è stato multato con 2.250 euro dopo aver pronunciato una bestemmia durante la partita contro l'Inter. La decisione è stata comunicata dalla società che ha ricevuto la sanzione a seguito dell’episodio. L’allenatore non ha commentato pubblicamente l’accaduto. La multa rappresenta una delle sanzioni previste per comportamenti offensivi durante eventi sportivi ufficiali.
FIRENZE – Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato sanzionato con una multa di 2.250 euro in seguito alla bestemmia pronunciata durante la conferenza stampa successiva alla sfida contro l’Inter del 22 marzo 2026, gara disputata al Franchi e terminata 1-1. L’ammenda è conseguente all’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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