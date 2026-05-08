Vanoli multato per la bestemmia dopo Fiorentina-Inter

Il tecnico della Fiorentina è stato multato con 2.250 euro dopo aver pronunciato una bestemmia durante la partita contro l'Inter. La decisione è stata comunicata dalla società che ha ricevuto la sanzione a seguito dell’episodio. L’allenatore non ha commentato pubblicamente l’accaduto. La multa rappresenta una delle sanzioni previste per comportamenti offensivi durante eventi sportivi ufficiali.

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FIRENZE – Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato sanzionato con una multa di 2.250 euro in seguito alla bestemmia pronunciata durante la conferenza stampa successiva alla sfida contro l’Inter del 22 marzo 2026, gara disputata al Franchi e terminata 1-1. L’ammenda è conseguente all’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vanoli multato per la bestemmia dopo Fiorentina-Inter Notizie correlate Bestemmia in conferenza stampa: Vanoli patteggia una multa per il caso post Fiorentina-InterPaolo Vanoli patteggia una multa per la bestemmia pronunciata in conferenza stampa dopo l’1-1 tra Fiorentina e Inter dello scorso 22 marzo. Paolo Vanoli urla in conferenza dopo Fiorentina-Inter: “Basta, e fammi godere”Durante la conferenza post Fiorentina-Inter c'è stato un momento di tensione quando un giornalista ha fatto una domanda a Paolo Vanoli su una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Se vince l'Inter c'è sempre qualcosa sotto; Probabili formazioni Roma Fiorentina | Quote: El Aynaoui squalificato (Serie A, oggi 4 maggio 2026); Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Gasperini ritrova Koné, Vanoli con Gudmudsson; Bertolino: Lo Scudetto dell'entusiasmo e dell'esperienza. Vanoli multato per la bestemmia dopo Fiorentina-InterIl tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato sanzionato con una multa di 2.250 euro in seguito alla bestemmia pronunciata durante la conferenza stampa successiva alla sfida contro l'Inter del 22 m ... firenzepost.it Bestemmia in sala stampa nel post Inter, Vanoli patteggia multaCaro è costato perdere le staffe in sala stampa e pronunciare una bestemmia (pur un intercalare) al tecnico della Fiorentina, innervosito dalla domanda di un giornalista sui cambi, visto che la Procur ... firenzeviola.it Espressione blasfema al termine di Fiorentina-Inter: multato #Vanoli x.com Paolo Vanoli sanzionato per la bestemmia dopo Fiorentina-Inter del 22 marzo. Ecco com'è andata - facebook.com facebook