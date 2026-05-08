Valverde e Tchouameni sotto indagine per la lite | il Real Madrid valuta provvedimenti molto severi

Due calciatori del Real Madrid sono stati messi sotto indagine a seguito di una lite avvenuta durante una sessione di allenamento. Il club sta valutando quali provvedimenti disciplinari adottare, considerando la gravità dell’accaduto. La decisione finale dipenderà dalla valutazione degli episodi e dal livello di infrazione riscontrata. La società si riserva di intervenire in modo deciso a seconda delle risultanze emerse.

Il club deciso a intervenire duramente per punire i due calciatori, Valverde e Tchouameni. Il ventaglio delle sanzioni dipende da come sarà inquadrata la vicenda, se infrazione grave o molto grave. Ma la società potrebbe decidere anche di denunciare i giocatori, con scenari ancora più severi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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