Valutazione di Incidenza bufera in Comune | contestate le nomine dei tecnici prima del regolamento

A Casapulla si accende il dibattito politico riguardo alla procedura seguita per la Valutazione di Incidenza, con particolare attenzione alle nomine dei tecnici effettuate prima dell’approvazione del regolamento. La questione ha suscitato reazioni e critiche all’interno dell’amministrazione comunale, portando alla luce tensioni tra le parti coinvolte. La vicenda riguarda le modalità con cui sono stati scelti i professionisti e le tempistiche adottate prima di formalizzare le regole ufficiali.

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A Casapulla si accende il confronto politico attorno alla procedura adottata per la Valutazione di Incidenza (VIncA). Il gruppo consiliare di opposizione “Per Casapulla” ha infatti denunciato criticità nella sequenza degli atti amministrativi che hanno portato alla nomina dei componenti della.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Ghinelli fa le valigie… ma prima sistema le poltrone: Menchetti attacca le nomine di fine mandatoQui si dice: quando uno è con la valigia in mano, dovrebbe pensare a uscire dalla porta, non a spostare i mobili di casa. Le nomine del Mef per le partecipate, da Eni a Leonardo: i nomi nuovi dei CdADopo i rumors dei giorni scorsi, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato le nomine dei vertici delle partecipate pubbliche. Contenuti di approfondimento Procedura VAS - Valutazione di incidenza del Piano Direttore della Mobilità Regionale (PDMR)30/11/2018 - E' stato istituito con nota della DG Mobilità prot. 166654 del 13/03/2018 il Gruppo di Lavoro per la Sostenibilità ambientale del Piano Direttore della Mobilità della Regione Campania ... regione.campania.it Linee Guida regionali per la Procedura di Valutazione di IncidenzaAVVISO avvenuta pubblicazione ai fini della consultazione prevista dal par. 2.2 Pre-valutazioni regionali e delle Province autonome delle Linee guida nazionali VIncA, il Parere Motivato sulle ... regione.lazio.it