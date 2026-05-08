Durante controlli e appostamenti nella Valle Telesina, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo che aveva con sé un quantitativo di crack già suddiviso in dosi. L’arresto è avvenuto al termine delle operazioni di verifica, che hanno portato al fermo dell’individuo. Nel corso delle attività, sono stati sequestrati anche strumenti utili per il taglio e la confezione della droga.

L’operazione è scaturita nell’ambito di mirati controlli svolti dai militari dell’Arma sul territorio, dopo giorni di appostamenti. L’attività è scattata nella tarda mattinata di ieri quando, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo circa 26 grammi di crack, già suddivisi in dosi, nonché diverso materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Il cinquantenne, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, che coordina le indagini. La persona in stato di arresto è, allo stato attuale, indagata e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Valle Telesina, arrestato con crack già diviso in dosi

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