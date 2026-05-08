Valle d’Aosta | il paradosso del 56% di case vuote e il nodo affitti

In Valle d’Aosta, il 56% delle case rimane vuoto, anche se ci sono segnalazioni di una carenza di alloggi disponibili. Questa situazione solleva domande sulla gestione del patrimonio immobiliare e sulla domanda effettiva di affitti nella regione. Non sono stati forniti dettagli sulle cause di questa disparità, né sui possibili motivi per cui molte abitazioni rimangono sfitte. La questione attira l’attenzione di chi si occupa di mercato immobiliare e politiche abitative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Perché il 56% degli immobili valdostani resta inutilizzato nonostante la carenza di alloggi?. Come possono i costi di ristrutturazione bloccare il mercato delle locazioni stabili?. Quali sono le cinque proposte concrete per snellire la burocrazia degli host?. Chi deve intervenire per evitare che il vuoto immobiliare distrugga i borghi?.? In Breve Solo il 15% degli alloggi ad Aosta è destinato agli affitti brevi.. Adolfo Dujany propone incentivi regionali per il recupero del patrimonio edilizio esistente.. Andrea Billotti segnala criticità burocratiche su codici CIR e CIN per gli host.. Gli edifici causano il 36% delle emissioni di CO2 secondo i dati europei.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle d’Aosta: il paradosso del 56% di case vuote e il nodo affitti Notizie correlate Trevigo, lavoratori senza casa: il paradosso tra case vuote e affittiLavoratori pakistani costretti a dormire all’addiaccio nel trevigiano hanno innescato una reazione politica e sociale che punta il dito contro la... Valle d’Aosta: il paradosso tra bassi crimini e paura socialeDurante la celebrazione per il 174° anniversario della nascita della Polizia di Stato tenutasi presso Palazzo regionale, la questora di Aosta,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: COSA FARE DAL 4 AL 10 MAGGIO IN VALLE D’AOSTA; La chiusura delle strade per il 47° Rally Valle d’Aosta; Il presidente della Valle d'Aosta Renzo Testolin è stato dichiarato decaduto per aver superato i limiti di mandato; Renzo Testolin, decaduto presidente della regione Valle d’Aosta: Union Valdôtaine convoca Comitato federale. Il Giro d’Italia torna in Valle d’Aosta con la ‘supertappa’ da Aosta a PilaANSAcom - In collaborazione con Giro d’Italia in Valle d'Aosta Arriverà ai 1.793 metri di Pila la 14/a tappa del 109/o Giro d’Italia, la Aosta-Pila, in programma sabato 23 maggio. Una frazione interam ... ansa.it Il presidente della Valle d’Aosta Renzo Testolin è stato dichiarato decaduto per aver superato i limiti di mandatoSabato il presidente della Valle d’Aosta Renzo Testolin è stato dichiarato decaduto per aver violato la norma della legge regionale che impone un limite di due mandati consecutivi per tutti i componen ... ilpost.it “Una vita con gli sci, sempre con passione". Così i Maestri di sci Valle D’Aosta danno l'addio a Giulio Guédoz, classe 1936. I funerali sono in programma domani, sabato 9 maggio, nella chiesa parrocchiale di Courmayeur. #ensouvenir #courmayeur #aostaser facebook Willian Pacho, stasera monumentale, e Piero Hincapié: coppia formata all’Independiente del Valle @IDV_EC . Giocheranno la finale di Champions 2026 Però l’Ecuador… x.com