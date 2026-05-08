Il club ha annunciato che il nuovo allenatore per la prossima stagione di Serie C sarà Barilari, portando un cambio di guida tecnica. Nonostante la nomina, il tecnico rimarrà coinvolto anche nella fase della poule Scudetto, dove continuerà a seguire la squadra. La società ha deciso di puntare su Barilari, noto per le sue esperienze precedenti, per affrontare il campionato di terza divisione.

? Punti chiave Perché Sesia rimarrà comunque legato alla squadra per la poule Scudetto?. Chi è il tecnico Barilari che la società sta puntando per la Serie C?. Come influirà il legame tra Barilari e Mancuso sulla scelta definitiva?. Quali profili tecnici ha già contattato il club dopo l'addio a Sesia?.? In Breve Sesia dirigerà gli allenamenti per la poule Scudetto in Serie D.. Barilari è ex allenatore del Foggia e collaboratore del direttore Mancuso.. Il Presidente Tarabotto valuta profili tecnici per il salto in Serie C.. La separazione avviene dopo il colloquio odierno tra società e tecnico.. Il Vado F.C. 1913 e l’allenatore Marco Sesia hanno deciso di interrompere il loro percorso comune dopo un colloquio avvenuto nella giornata odierna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vado, addio a Sesia: Barilari è il nome per la Serie C

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