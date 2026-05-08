Uscirà il 10 luglio il nuovo album dei Rolling Stones Foreign Tongues | l' annuncio della leggendaria band a New York Il video di Amicait

Il prossimo 10 luglio uscirà il nuovo album dei Rolling Stones, intitolato Foreign Tongues. La band ha comunicato questa data durante un evento a New York. La notizia è stata diffusa attraverso vari canali, accompagnata dalla pubblicazione del video di Amica.it. L'annuncio ha suscitato grande interesse tra i fan e gli addetti ai lavori.

(askanews) – Un ritorno attesissimo, i Rolling Stones hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album il 10 luglio, intitolato Foreign Tongues. Per la leggendaria band britannica si tratta del 25esimo album in studio del gruppo e arriverà a meno di tre anni dall’ultimo, Hackney Diamonds, che ha raggiunto la vetta delle classifiche in oltre una dozzina di paesi e ha ricevuto il plauso della critica. Hackney Diamonds era stato il primo album della band dopo 18 anni. GUARDA LE FOTO Rolling Stones, le foto degli eterni cattivi ragazzi. Il cantante Mick Jagger e il suo compagno fondatore Keith Richards, entrambi 82enni, insieme al bassista Ronnie Wood, 78 anni, sono dunque tornati in studio di registrazione e l’album conterrà collaborazioni con l’ex bassista dei Beatles Paul McCartney e il frontman dei The Cure Robert Smith.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Uscirà il 10 luglio il nuovo album dei Rolling Stones "Foreign Tongues": l'annuncio della leggendaria band a New York. Il video di Amica.it

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