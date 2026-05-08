Una donna ha raccontato di essere stata avvicinata da una ragazza di dieci anni che le ha chiesto un regalo. La bambina ha poi portato la commerciante in un luogo vicino, dove un’altra persona si è presentata come sua madre e ha chiesto un aiuto per un problema. La donna ha consegnato un quadretto con un angioletto, pensando di fare una buona azione, senza sapere che era stata vittima di un raggiro.

Gli occhi dolci alla commerciante per conquistarla e farsi regalare un quadretto con un angioletto disegnato. Pochi minuti dopo, mentre la titolare, 77 anni, era di spalle, ha aperto il cassetto e le ha svuotato la cassa. È iniziata così, con un gesto di gentilezza tradito, la mattina del 29 agosto 2024 in un negozio animalista di via Cavour, a Fabriano. Protagoniste madre e figlia. La prima, 53 anni, di origine bosniaca, ha distratto la negoziante facendole credere di essere interessata ad un acquisto. "Mi fa vedere quel quadro appeso?", le avrebbe detto indicando un dipinto. Mentre la commerciante si allontanava dal registratore, la figlia, di appena 10 anni, è entrata in azione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Usano la figlia di 10 anni per rubare. Negoziante abbindolata con una scusa

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