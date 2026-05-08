Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano | volume su bellezza decoro e armonia sbarca a Patti

Sarà presentato venerdì 8 maggio alle ore 10 nella Sala Giulio Regeni di Palazzo Baratta a Patti, il volume edito dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani e curato da Cesare Capitti e Alfonso Lo Cascio: “Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano. Bellezza, decoro e armonia”. Dopo i saluti di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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