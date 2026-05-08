Uomo nudo sulla statale 18 | sul posto i carabinieri accertamenti in corso
Oggi sulla statale 18, tra Villammare e Capitello, si sono verificati attimi di tensione a causa della segnalazione di un uomo nudo che stava camminando lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno verificando quanto accaduto. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento. La polizia sta svolgendo accertamenti per chiarire la situazione.
Attimi di tensione, oggi, sulla statale 18, tra Villammare e Capitello. E' stata segnalata la presenza di un uomo nudo che percorreva il tratto. Sul posto, i carabinieri che, tuttavia, sono giunti quando l'uomo era già rientrato a casa sua. Accertamenti in corso.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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